Reprodução Tiago Leifert

O jornalista Tiago Leifert revelou detalhes do tratamento de câncer da filha Lua. Em participação no programa Pânico, o ex-apresentador da Globo comentou a batalha diária da família. Lua, que fará 3 anos em outubro, é diagnosticada com retinoblastoma desde o primeiro ano de vida.

Em conversa com o apresentador Emílio Surita, Tiago Leifert revelou como a filha está após dois anos de tratamento.

“A gente não considera ela ainda em fase de controle, com criança é diferente. A gente segue acompanhando em cima, com muito frio na barriga. Ela tá bem, ela tem uma infância normal dentro do possível, ela tá na escola agora", apontou.

Segundo Leifert, a filha vem conseguindo se desenvolver normalmente como uma criança da idade dela. "E ela é terrível, ela é uma criança de dois anos daquela clássica, que derruba tudo, que quebra tudo, que gosta de pular, gosta de aprontar. Mas a gente tem que interromper a infância dela diversas vezes, pra ir no GRAACC, pra olhar como está o tratamento”, declarou.

Ainda na participação, Tiago Leifert aproveitou o espaço para falar da campanha 'De olho nos olhinhos', idealizado por ele e pela esposa. O casal lamenta a falta de informação sobre a doença, algo que fez com que o diagnóstico de Lua fosse mais tardio.

“Se eu soubesse dos sintomas, eu tinha levado minha filha pelo menos três meses antes no oftalmo. A gente teria pego um pouco melhor. A gente pegou nos dois olhos dela, no grupo E, que é o pior possível. O grupo E, as chances de salvar é muito pequena, e graças a Deus a gente tá conseguindo”, revelou.