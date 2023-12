Kátia Rocha Lara é a primeira filha de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim

Jeniffer Nascimento , atriz e cantora, usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para compartilhar um relato sobre o parto dela, além de destacar a importância do marido na gestação. Lara, filha dela e de Jean Amorim, nasceu no dia 13 deste mês .



“Há 15 dias nossa vida mudava completamente e ganhava um novo e lindo sentido. Depois de receber as fotos, resolvi vir aqui falar dele, do meu amor, parceiro da minha vida, meu marido Jean Amorim”, iniciou a atriz.



De acordo com Jeniffer , “não houve um dia” que o companheiro “não esteve” ao lado dela, “cuidando” e “fazendo” tudo o que estava ao alcance dele para tornar tudo o “mais leve possível”. “Sei bem que abdicar de si para cuidar do outro não é algo fácil de se fazer”, refletiu.



“Na hora do parto, não seria diferente. Durante as 13 horas de trabalho de parto, ele não soltou a minha mão. Aprendeu as massagens, as respirações e foi o parceiro de sempre. Como em tudo o que me proponho a fazer na vida, ele estava lá, me encorajando e dizendo que tudo ia dar certo”, completou.



Nascimento ainda elogiou o marido por ter ficado próximo dela não apenas no momento do parto, mas na gestação como um todo. Além disso, declarou que a relação dele com a bebê fez com que ela se apaixonasse por ele ainda mais.



“Gratidão por sempre se permitir mergulhar nas aventuras da vida comigo. Juntos, vamos descobrindo que depois do medo vem a transformação e o maior amor do universo”, finalizou.

