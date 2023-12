‘Réveillon Além do Carmo’

Neste ano, a festa que acontece na Casa Baluarte, em Salvador, terá início na noite do dia 31 e irá até a madrugada do dia 1º de janeiro. Os ingressos já estão no terceiro lote e podem ser adquiridos por R$ 680. Jau, Saulo e Luiz Caldas são as vozes de destaque.