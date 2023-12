Reprodução TV Globo - 22.12.2023 Naiara Azevedo no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Convidada do “Encontro com Patrícia Poeta” desta sexta-feira (22), Naiara Azevedo explicou a denúncia que move contra o ex-marido, Rafael Alves Cabral , após ter sido vítima de violência física e patrimonial.



"Foi uma experiência muito forte o fato de ter ido à delegacia, minha intenção foi expor sobre violência patrimonial. Por fim, a delegada acabou puxando minha língua e falei tudo que vivi, todas as formas de agressão. Eu, na verdade, guardei tudo isso, por muitos anos. Não queria deixar uma imagem negativa do meu ex”, iniciou ela.



A cantora e ex-BBB declarou que se preocupou com a imagem de Rafael, porque respeita “muito a família dele”. “Ele tem uma filha de 15 anos, quis sempre preservar a imagem positiva, mas chega uma hora que a gente entende que não dá mais”, admitiu.



“Ouvi dele durante anos que eu não tinha família, que minha família não me amava, que não tinha ninguém por mim, que se não fosse por ele minha carreira estaria acabada. Ouvi centenas de vezes em momentos de briga. Sempre havia represálias”, acrescentou ela.



Naiara Azevedo também pontua que enfrentou um polêmico embate com ex-marido por conta dos equipamentos dela. Isso porque ele teria impedido que ela fizesse com os shows, afirmando que os aparelhos estavam no nome dele.



“Estava saindo para trabalhar e havia me calado até que ele me dificultou sair de casa para buscar meu sustento. Foi retirado todos os meus equipamentos da minha carreta, caminhão e ônibus, alegando que nada era meu. Todo o meu patrimônio que trabalhei 10 anos para conquistar não tinha nada no meu nome”, lamentou.



A sertaneja diz que a manipulação financeira se estende também na criação de dívidas e empresas paralelas no nome dela. “Foram criadas várias empresas no meu nome, feitas várias dívidas, inclusive tem uma empresa no nome da mãe dele e outra no nome dele e do pai dele. Prefiro que tudo se resolva na justiça”, garantiu.



Após um mês da denúncia ter se tornado pública, ela avaliou como se sente atualmente em entrevista à apresentadora Patrícia Poeta, responsável pelo comando da atração matinal global “Encontro com Patrícia Poeta”.



“Estou mais feliz do que nunca, mais vibrante, mais radiante, sou dona e proprietária da minha história. Quero estar no palco, quero estar com meus fãs, ser mais ativa do que nunca nos meus negócios. Que fique de ensinamentos”, concluiu.

