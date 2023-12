Reprodução/Instagram Beyoncé bancou evento da première de filme em Salvador

Os fãs e convidados da première do filme Renaissance: a film by Beyoncé em Salvador curtiram a festa de graça. Beyoncé foi quem pagou por todo o evento no Centro de Convenções , na Orla da Boca do Rio.

Pedro Tourinho, secretário de Cultura e Turismo de Salvador, revelou a notícia nas próprias redes sociais.





"Tantas camadas: axé de Salvador, enrolada na bandeira da Bahia, pagou a própria passagem (avião) e mais todo o evento, comida e bebida para todos os fãs que foram tratados com toda gentileza e cuidado", escreveu ele.

Entenda o encontro de Beyoncé com os fãs em Salvador

Nesta quinta-feira (21), a cantora norte-americana Beyoncé surpreendeu os fãs brasileiros com uma aparição rara e surpresa em um evento em Salvador, na Bahia. Após 10 anos, cantora chega em solo brasileiro para promover a estreia do novo filme documentário.

Sem aviso, fãs da norte-americana souberam apenas nesta tarde da possibilidade de Beyoncé prestigiar presencialmente o evento realizado no centro de convenções da cidade.

