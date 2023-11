Reprodução Naiara Azevedo e o ex-marido Raphael Cabral

Na madrugada desta quinta-feira (30), a cantora sertaneja Naiara Azevedo procurou a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) para relatar abusos e agressões contra o ex-marido Raphael Alves Cabral e o irmão dele.



O desentendimento teria acontecido após Fernando Alves Cabral, o ex-cunhado, a impedir de ter acesso a equipamentos que seriam utilizados no show dela. Naiara alega que as peças são parte de uma sociedade que engloba ela, o ex-marido, o irmão dele e outros sócios.

Na quarta-feira, Fernando teria trancado um galpão com todos os equipamentos, solicitando que Naiara os locasse caso quisesse fazer a utilização dos itens.

Agressão

No boletim de ocorrência, antecipado pelo Portal Leo Dias, Naiara Azevedo relata que vinha sofrendo ameças do ex-marido Raphael Alves Cabral desde julho, quando teria acontecido a primeira agressão física.

De acordo com a artista, na época, Raphael teria dito que acabaria com a carreira e a vida dela. Além disso, a sertaneja diz que eram frequentes xingamentos a chamando de louca.

Naiara e Raphael foram casados por 10 anos e mesmo após a separação permaneceram sócios. Apesar disso, desde 2021, a ex-BBB tenta dividir os bens que ela conquistou ao longo da carreira.

"Roubo" e abuso financeiro

Ainda no depoimento à Polícia Civil de Goias, Naiara Azevedo apontou que o ex-marido Raphael Cabral teria desviado propriedades adquiridas por ela. A cantora alega que fazenda, casas e carros de luxo não estão registrados no nome dela e sim no do ex e familiares dele.

A ex-participante do BBB disse, inclusive, que foi pressionada por Raphael a assinar um documento que dava a então sogra poder sobre os bens dela. A mãe do empresário já morreu.

Naiara Azevedo ainda levantou outra preocupação. A artista diz temer pela própria vida após encontrar um seguro de vida, de alto valor, no qual o ex-marido seria o único beneficiário.

Ela afirma ter medo de que suas joias, acessórios de luxo, roupas e eletrônicos sejam roubados por Raphael e o irmão dele, já que ambos teriam chaves para acessar a residência dela.

A equipe jurídica da artista pede que o ex-marido faça prestação de contas. Além disso, a cantora pediu uma medida protetiva contra o empresário.