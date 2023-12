Reprodução Instagram - 22.12.2023 Távila Gomes e Luva de Pedreiro

Prestes a dar à luz ao filho que espera com Luva de Pedreiro, Távila Gomes decidiu romper o envolvimento amoroso com o influenciador, afirma o jornal Extra nesta sexta-feira (22).



Além do rompimento, Távila teria decidido trocar o nome do bebê que espera. Luva de Pedreiro queria batizar o filho como Cristiano Ronaldo , em homenagem ao jogador de futebol. Todavia, Gomes escolheu Davi como novo nome do herdeiro.



A relação da Bióloga e de Luva de Pedreiro era marcada por algumas crises , porém, nos últimos dias, o namoro parecia ter se estabilizado. Inclusive, eles foram vistos juntos em um show, em São Paulo, no último domingo (17).



Távila Gomes e Luva de Pedreiro se conheceram durante a “Farofa da Gkay 2022”, evento no qual Gomes trabalhou na recepção e o influenciador era um dos convidados. A revelação da gravidez foi contada a Luva de Pedreiro em junho. O ex-casal já viajou pela Turquia e Londres.

