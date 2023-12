Reprodução / TV Globo Ex de Naiara Azevedo assume traição mas nega violência doméstica

Durante a reportagem sobre as violências sofridas por Naiara Azevedo no “Fantástico” deste domingo (8), Rafael Cabral, o ex acusado deu uma entrevista, onde negou a violência doméstica, mas assumiu a traição.

"Não entendi essa denúncia, essa narrativa. Fui pego totalmente de surpresa com tudo isso. Estou decepcionado com o ocorrido, não tinha necessidade disso. Porque eu sempre me coloquei à disposição", disse.

Sobre o incidente dos equipamentos do show cancelado, Rafael disse que os equipamentos pertencem a uma empresa que está em nome da mãe e do irmão dele. Ele mostrou as notas fiscais de aluguéis que teriam sido pagos nos últimos três meses e afirmou que Naiara tinha conhecimento "total" disso.

Sobre partilha de bens, ele falou que o jurídico da empresa vai se reunir com os advogados da artista. "Já está tudo levantado, estamos esperando para poder sentar junto à equipe dela e entender o que pode ser feito. [Ela pede 50%]. Falo diante de rede nacional que passo 100% de tudo isso, não tenho interesse", acrescentou.

Rafael negou ter agredido Naiara no vídeo em que dá um tapa no celular da cantora e garantiu que provará inocência: "Desconheço essa agressão, não fiz isso. Não [foi um tapa]. Fui pegar o celular da mão dela, porque ela estava filmando e não entendi o porquê daquilo. Nego tudo. Isso não tem procedência. Cometi erros no meu casamento, como traições, fui errado nesse ponto. Pedi perdão a ela."

Entenda o caso

Naiara Azevedo esteve em uma delegacia em Goiânia, na madrugada de quinta-feira (30), e abriu um boletim de ocorrência contra o ex-marido, Rafael Cabral. A cantora disse ter um vídeo de agressões físicas que sofreu do empresário .

Segundo Léo Dias, a artista relatou, no B.O, que sofreu ameaças de Rafael e citou um caso de julho, em que ele prometeu "acabar a vida e carreira" dela. Ao iG Gente, a equipe de Naiara Azevedo negou que a cantora foi agredida por um namorado, mas confirmou a ida à delegacia e que o caso "está em segredo de justiça".

Rafael Cabral se manifestou após a repercussão do caso. Ao G1, ele afirmou que estranhou as declarações de Naiara, mas reconheceu que cometeu "erros" e "falhas" no relacionamento .

Naiara e Rafael terminaram o relacionamento de uma década em 2021, mas continuaram como sócios na área de equipamentos de shows da cantora.