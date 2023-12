Reprodução/Instagram Sueli e Kevinho

O cantor Kevinho comoveu a Web na última quarta-feira (20), quando publicou nas redes sociais um vídeo da mãe dele, Sueli, que está lutando contra um câncer de mama . A mãe do funkeiro se surpreendeu com um gesto do marido.



Isso porque o pai do artista, Areovaldo Azevedo, decidiu raspar as madeixas, ficando totalmente careca. O intuito foi apoiar a esposa, que perdeu os fios devido aos efeitos do tratamento que faz contra o câncer que enfrenta.



“Reação da minha rainha ao ver que meu pai também raspou o cabelo! Linda”, escreveu Kevinho na legenda da publicão que fez no Instagram. Ao longo do vídeo, é possível ver a surpresa de Sueli com a ação do marido.



“Meu Deus, você raspou a cabeça? Que legal! Não esperava isso de você”, disse ela com a voz embargada. “Vai ficar todo mundo carequinha”, respondeu o marido, enquanto abraçava Sueli.

