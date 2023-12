Reprodução Instagram - 21.12.2023 Victor Alexandre e Carla Perez

Ex-dançarina do “É o Tchan”, Carla Perez usou os stories do Instagram na última quarta-feira (20) para mostrar aos seguidores a surpresa que fez ao filho Victor Alexandre , fruto da relação dela e do cantor Xanddy.



Perez foi até a academia onde o filho treinava pernas para parabenizar ele e elogiar o físico dele, sem que o aniversariante soubesse. Diferente dos pais que são conhecidos pela música, Alexandre é famoso nas redes sociais por compartilhar a rotina de malhação intensa e também por exibir os músculos definidos .



“Filhão, sei que é redundante falar, mas não posso deixar de repetir e demonstrar mais uma vez, o quanto vc é importante pra mim e o quanto eu te amo. Todos os dias aprendo com você, um exemplo de determinação, disciplina e a esperança de que, sim, existem homens com o coração muito bom”, iniciou ela, em um texto de homenagem a Victor.



A esposa de Xanddy ainda relembrou a data em que deu à luz ao aniversariante. “Neste dia em que fui escolhida para ser sua mãe, sua irmã ganhou um irmãozão e papai um parceirão. Você é o nosso amigão, só gratidão a Deus por sua vida, filho. E lógico que vou falar mais uma vez: te amo infinito e além”, declarou.





Assista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: