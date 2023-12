Reprodução/Record TV A Fazenda: Rachel faz mutirão para WL e web aponta esquema contra Fu

Rachel Sheherazade deu o que falar nas redes sociais ao participar de um mutirão de votos para WL na final de A Fazenda 15.

Os internautas acusaram a ex-peoa de querer tirar Márcia Fu do Top 3. Desde a sua expulsão, a jornalista mostrou o seu objetivo em eliminar a rival.





"Me motivou a votar na Márcia FU obrigada Rachel", disse um internauta; "Vou triplicar meus votos na Márcia, a única que não tá se escorando na torcida da expulsa", comentou outro; "Tá desesperada pra Márcia ficar em 4°", declarou uma terceira.

De acordo com a enquete do iG Gente, a ex-jogadora de vôlei deve ganhar o segundo lugar, porém vem pouco atrás de Jaquelline, podendo virar o jogo.

A última roça está entre Márcia Fu, Jaquelline, André Gonçalves e WL. A grande final acontece nesta quinta-feira (21).

💛 MUTIRÃO FT. @rachelsherazade INICIADO 💛



📲 A cada 10 votos, comente um EMOJI.



⏰ ENCERRA 01H.



🚨 O voto é para GANHAR, votem no WL!



🎯 META 1000 VOTOS POR PESSOA!



📲 Link: https://t.co/C1Jj9JhlZR #WLCampeão #AFazenda pic.twitter.com/0kJWhn74Ty — WL Guimarães 🩳 (@wlguimaraess) December 21, 2023





