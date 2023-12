Reprodução / Instagram Kevinho surpreende mãe com carta aberta musicada

Kevinho apareceu no Instagram nesta quarta-feira (6) para postar uma carta aberta em forma de música para a mãe, Sueli Azevedo, que está passando por um tratamento contra um câncer de mama.

No post, o cantor mostra a mãe e ele em um palco, com direito a beijo e também uma de Sueli na plateia, além de um vídeo em que ela aparece muito emocionada assistindo o filho lhe dedicar a música.

"Carta aberta pra minha rainha! Eu sempre fui o moleque dos hits. Mas não existe hits se não tem você aqui. Sei que ultimamente não ando bem, mas por você eu não posso deixar a peteca cair. Sei que a vida é uma roda gigante. No topo eu fiquei vários anos por lá. Rodei o mundo, fiz várias turnês. Mal sabia eu o que estava pra chegar", iniciou Kevinho.

"Sei que é forte para suportar. Sei que é meu chão pra eu não escorregar. E também sei que se for preciso eu tiro do meu só pra poder te dar. Lembro como se fosse hoje quando você colocava a bandana pra me arrumar. Hoje você tá linda de turbante. Nem toda rainha usa coroa. E você tá aqui para poder provar", continuou.

"Por um deslize o meu mundo quase sucumbiu. Coração acelerou na garganta senti um frio. Notícia inesperada, deu um gancho sem avisar, tivemos que ser forte ao te ver chorar. Oh, mãe, eu sei que essa batalha a gente vai ganhar. Você é bem mais forte do que imaginar. Do seu ventre gerou minha luz. E sua luz hoje é o que me conduz. Desculpa se a minha lágrima rolar. E a cada sessão que tive que segurar. Hoje só irradia o bom. Ver você sorrindo aquece o coração. 'Oh Mãe'", finalizou a carta.

Nos Stories, Kevinho detalhou como está sendo o processo da doença da mãe no último ano, o que o motivou a se afastar das redes sociais para cuidar dela. Ele também afirmou que a reação da mãe no vídeo é genuína, já que era a primeira vez que ela escutava a música.









Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente