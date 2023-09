Reprodução Kevinho mostra tratamento de câncer da mãe e desabafa: 'Me doí'

O cantor Kevinho desabafou nesta quarta-feira (27) ao mostrar os bastidores do tratamento de câncer da mãe. Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Sueli Azevedo iniciou a etapa de quimioterapia contra o tumor da mama.



"Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, cirurgia e diversos exames. Hoje minha rainha começa a tão temida 'Quimioterapia'! Saber que esses medicamentos vão te deixar com diversos efeitos colaterais me dói, porém sabemos que é uma dose de vida a cada sessão pra que essa doença não volte nunca mais!", declarou.

O funkeiro publicou um carrossel de fotos no Instagram ao lado da matriarca, exaltando a batalha dela contra a doença. Em julho, ela chegou a realizar uma cirurgia de retirada do nódulo.

"Trabalho e compromissos nunca vai ser mais importante que você, tu és minha maior riqueza e a pessoa mais importante da minha vida, estarei contigo pra sempre e você sempre vai ser minha prioridade!", comparou.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos mostraram solidariedade com a situação. "Já deu tudo certo fé em Deus", comentou o MC Don Juan. "Já deu TUDO CERTO, DEUS está com vocês 25 horas do dia, Espírito Santo está agindo", declarou o colega MC Daniel.

"Que ela seja invadida pelo poder da cura divina e desejo que ela passe por essa fase sem perder a fé no amanhã!! Um beijo e fiquem firmes aí", disse Gominho. "Em nome de Jesus tudo ficará bem", desejou Leo Santana.