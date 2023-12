Reprodução Instagram - 21.12.2023 Zilu Godói e Wellington Camargo

Zilu Godói , de 65 anos, usou os stories do Instagram durante a madrugada desta quinta-feira (21) para rebater as críticas que recebeu do ex-cunhado, Wellington Camargo . Ela foi criticada por expor que não passaria o Natal (25) ao lado dos filhos.



“Wellington, me desculpe, mas percebi agora com todas essas mentiras e essas coisas que você está inventando, eu caí na real que você quer holofotes. Você foi deputado, pastor, e hoje você está sumido totalmente de tudo”, iniciou ela.



De acordo com a ex-mulher de Zezé Di Camargo , Wellington estaria promovendo essa discussão pública com ela para conseguir destaque midiático. “Você quer sair na mídia. Me desculpe, mas não vou te dar essa brecha”, afirmou.



"Estou tão preocupada com as suas mentiras e invenções", ironizou. "Em momento algum eu ataquei o Zezé ou falei dele. Ele sabe disso. Eu só fiz um desabafo do porquê que não estava indo passar o Natal com os meus filhos”, declarou ela, negando que estaria tentando atacar a imagem do ex-marido.



Zilu acrescentou que, dependendo dos rumos que os conflitos tomarem, ela recorrerá ao meios legais. “Você criou essa polêmica, e eu sou idiota e caí, como sempre, mas percebi, meus filhos me alertaram. Pode falar o que você quiser! Se você falar coisas graves, nós vamos para a Justiça”, garantiu.

