Vizinho expõe MC Guimê por festa: 'Saudades do Vitão'

O vizinho de MC Guimê usou as redes sociais para expor o cantor sobre uma festa no condomínio onde mora em São Paulo.

Incomodado com o barulho do evento, o vizinho relatou que o funkeiro e os amigos foram para a residência após a gravação de um clipe.





De acordo com o internauta, um dos convidados teria causado uma pequena confusão devido ao local onde estacionou o carro.

"Ontem depois da gravação do clipe, MC Guimê e companhia seguiram em uma festinha e simplesmente um deles parou o carro na porta de casa. Quando minha mãe chegou e pediu para tirar, simplesmente mandaram ela entrar pelo outro portão", reclamou o perfil identificado como André Fagundes.

O vizinho ainda relembrou um antigo artista que morava no local. "Saudades do Vitão como vizinho", disparou.

