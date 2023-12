Reprodução Instagram - 14.12.2023 Victor Alexandre

Victor Alexandre usou as redes sociais na última quarta-feira (13) para compartilhar com os seguidores os resultados corporais que ele vem alcançando após treinos intensos na academia.



Filho da ex-dançaria do “É o Tchan” Carla Perez, e do cantor Xanddy , ele apareceu nos stories do Instagram sem camisa enquanto registrava os músculos em uma foto tirada em frente ao espelho da academia.



Embora tenha na família fortes referências musicais, Victor Alexandre, de 20 anos, se tornou conhecido na Web por um motivo bem diferente do que o dos pais. Na verdade, ele viraliza na internet por conta da forma física.



Dessa forma, ele é conhecido por compartilhar a rotina de exercícios físicos dele nas redes sociais. Além disso, Victor aparece com frequência ao lado da namorada, Jarline Batista. Os dois, inclusive, postam momentos de treino em casal para que os fãs acompanhem.





