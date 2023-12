Divulgação Casal participa de campanha social em hospital na Bahia





O casal Xanddy e Carla Perez estiveram no Hospital Martagão Gesteira, nesta segunda-feira (4), onde participaram da gravação de uma campanha em prol do hospital. Com produção da Macaco Gordo, a ação, que ainda não teve os detalhes divulgados, será lançada ainda este mês.





“Não tem jeito. Somos pais e entendemos a importância do Martagão para as famílias. Quando envolve criança, é algo que mexe bastante com todos. De certa forma, fico muito honrado em poder estar presente”, disse Xanddy. “Eu já participei de várias campanhas do Martagão. Para mim, é sempre um privilégio muito grande poder ajudar”, completou Carla.

O Martagão é uma Instituição filantrópica, com atendimento exclusivamente pediátrico, sendo referência nas regiões Norte e Nordeste. O espaço atende pacientes de todo o estado da Bahia, em 28 especialidades médicas, com destaque para Oncologia, Cardiologia e Neurologia.