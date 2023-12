Reprodução/Instagram Kelly Key

Kelly Key usou os stories do Instagram nesta segunda-feira (18) para falar da decisão dela de abandonar a carreira como cantora, além de destacar os motivos que a fizeram se afastar de shows e gravações de músicas.



“É gostoso, mas é confuso. É um sentimento confuso. A gente ama o que está vivendo, mas também é extremamente sufocante, é o que causa angústia”, avalia sobre a carreira de artista musical. Ela ainda acrescenta que, com as redes sociais, os “sentimentos” ruins são potencializados.



“Imagino quão desafiador é tudo isso. Não sei se eu suportaria isso nos tempos de hoje”, pondera ela após ter visto o documentário de Luísa Sonza na plataforma de streaming da Netflix durante um voo.



Em relação à volta aos palcos e a retomada da carreira como cantora, Kelly Key enxerga a rotina como algo incompatível, “biologicamente falando”. Isso porque ela já teve úlcera devido à intensidade profissional exigida para se apresentar em shows e gravar canções.







“Às vezes as pessoas me perguntam por que parei de cantar e por que não volto para a música. Acho que é por causa disso. Mesmo amando muito esse lugar do palco, porque é viciante e gostoso demais, inexplicável a sensação de estar ali em cima também, é sufocante a sensação de me imaginar voltando para aquele estilo de vida. É o que me causa o mix de emoções entre angústia e o êxtase total", finalizou.

Assista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: