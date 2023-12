Reprodução/Instagram - 18.12.2023 Jojo Todynho desabafou após caso de racismo





Jojo Todynho entregou os planos profissionais como advogada após ser vítima de racismo no último final de semana. A cantora foi à delegacia após o caso e relatou que recebeu comentários negativos internautas por expor a situação e fazer a denúncia. Em um desabafo sobre a situação, ela citou críticas que recebeu pelo fato de que está se formando em Direito.





"Vieram aqueles comentários: 'Ué, está estudando Direito?' Estou. Estou estudando para fazer a justiça prevalecer de forma correta, me aprimorar e saber trabalhar conforme a lei pede. A lei está aí para ser feita e tomada. Vou me especializar em crimes cibernéticos, fazer minha pós em psicologia e, se assim Deus permitir, serei um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil", revelou.



Jojo ainda sugeriu fazer uma "troca" com as pessoas que "gostam de defender esse tipo de situação" de racismo. "Para vocês que acham que é 'mimimi', vamos fazer uma troca. Fico uma semana branca e vocês ficam uma semana negros. Aí no final a gente destroca, igual aquele filme 'Se eu fosse você', e você me dá um dossiê. É muito fácil falar sem sentir na pele", declarou.

A cantora ainda refletiu que "deveria ter tomado atitude na hora". "Porque foi um alvoroço, calor do momento. Essa hora ela estaria presa. É muito fácil julgarem as pessoas sem conhecer. Podem me chamar do que for, isso é um achismo de vocês, vocês não me conhecem, não convivem comigo", pontuou.

"Legal, boa e maneira eu tenho que ser com quem gosta de mim, de verdade. O achismo de vocês não me interessa. O que as pessoas pensam sobre mim é um problema delas, se elas estão com problemas são elas que têm que se resolver, não sou eu", completou.

Durante uma viagem para Fortaleza, no Ceará, Jojo Todynho contou que passeava por uma feira local quando uma vendedora sugeriu uma parceria. A cantora negou a proposta de divulgar o produto dela em troca de divulgação nas redes sociais e a comerciante afirmou: "Esses pretos são todos arrogantes". A artista registrou a discussão após a declaração, quando informou que registrou um boletim de ocorrência.

