Reprodução Instagram - 22.11.2023 Kelly Key desabafa sobre os desafios da maternidade após filho se machucar

A artista Kelly Key usou as redes sociais nesta quarta-feira (22) para relatar o acidente que Artur, filho dela e de Mico Freitas, sofreu na escola, na última terça-feira (21). Fora o detalhamento do que aconteceu com a criança, Key também ponderou sobre os “desafios da maternidade".



“O Artur caiu na escola e abriu o supercílio”, iniciou ela, que também afirmou ter ido correndo para a instituição escolar no momento em que foi avisada que o filho teria se machucado. De acordo com Kelly Key , esta foi a primeira vez que ela foi chamada na escola por um dos filhos ter se machucado.



“É em momentos como este que a maternidade se mostra em sua forma mais crua e real: um misto de preocupação, amor incondicional e a constante lembrança de que nossos pequenos estão crescendo, explorando e aprendendo”, acrescentou.



Além disso, a cantora cita “resiliência”, “paciência” e “profundidade do amor incondicional” como aprendizados gerados por momentos como o do acidente do caçula. “Cada dificuldade enfrentada é uma lição valiosa, um passo na construção de uma família forte e unida! Que Deus nos mantenha protegidos, blindados”, declarou.



Kelly ainda analisa a troca tida entre pais e filhos e pontua os ensinamentos que ambas as partes podem ter: “Cada tropeço e cada machucado, é parte dessa jornada incrível, tanto para eles quanto para nós, pais, que enquanto cuidamos de suas feridas físicas, aprendemos a curar também as nossas próprias inseguranças e medos”.



“A maternidade é essa constante montanha-russa de emoções que eu não trocaria por nada neste mundo”, finalizou.



Além de Artur, de 6 anos, ela é mãe de Jaime Vitor, de 18, também do relacionamento com Mico Freitas , e de Suzanna Freitas , de 22, fruto da antiga relação de Kelly Key com o também cantor Latino.

