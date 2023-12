Reprodução Instagram - 18.12.2023 Maria Fernanda de Nóbrega e Carlos Alberto de Nóbrega

Maria Fernanda de Nóbrega, filha de Carlos Alberto de Nóbrega , usou os stories do Instagram nesta segunda-feira (18) para atualizar o estado de saúde do pai dela, além de destacar o período esperado para a alta dele.



Segundo ela, as previsões médicas são de que o apresentador retorne para a casa já na próxima terça-feira (19). “Estou tão animada para chegar logo em São Paulo! Louca para ver meu pai. Ele sai amanhã do hospital se Deus quiser, então, tenho que resolver se vou encontrar ele direto no hospital ou direto na casa dele”, afirmou.



Internado no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, Carlos Alberto de Nóbrega foi submetido à uma intervenção cirúrgica na região cerebral, na última quinta-feira (14). O procedimento foi feito para remover um coágulo que estava no cérebro dele .



O coágulo foi resultado após uma queda sofrida por ele, na própria residência, no dia 13 de novembro. Na época, ele trincou uma costela e bateu a cabeça. 4 dias após o acidente, no dia 17, ganhou alta . Já no dia 14 de dezembro, ele voltou a ser internado para remover o coágulo no cérebro.

