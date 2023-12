Reprodução/Instagram - 14.05.2022 Whindersson Nunes e Luísa Sonza terminaram o casamento em 2020

Whindersson Nunes participou do documentário de Luísa Sonza, "Se Eu Fosse Luísa Sonza", lançado nesta quarta-feira (13), na Netflix. Na produção, o artista relembrou o uso de drogas e a separação do ex-casal, em 2020.

"Eu usava droga porque queria, aquela ilusão de ser mais divertido. 'O que está acontecendo? Não vou lembrar amanhã'. Tenho que admitir que estava meio perdido", contou ele.



O humorista também contou que partir dele a vontade de se separar "Voltei com a síndrome de que não merecia o que tinha, que a vida não fazia sentido. Usava droga. Estava meio perdido. A gente já não conversava, não tinha mais aquela vontade. Aquela parada 'dois primos que se reuniam no Natal'. A gente dormia junto, tinha tudo o que todo casal fazia, menos o amor do casal", contou ele.

