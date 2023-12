Reprodução/Instagram - 16.12.2023 Adriana Esteves e Débora Falabella

As atrizes Adriana Esteves e Débora Falabella estão no centro das atenções. Mas não é pelo sucesso de Avenida Brasil, é por um vídeo superfofo onde Débora faz uma homenagem de aniversário para Adriana, a eterna Carminha, que completou 54 anos na última sexta-feira (15).

No vídeo compartilhado por Débora em sua conta no Instagram, ambas as atrizes aparecem em um ambiente descontraído, rememorando as trocas de “elogios” entre suas personagens rivais na obra de João Emanuel Carneiro, enquanto desfrutam de torresmo e compartilham risadas. “Você se referia a mim como ‘peste’ e eu te chamava de ‘vadia’”, recordou Débora, provocando risos em Adriana.

O vídeo rapidamente viralizou e a amizade entre as duas atrizes recebeu muitos elogios. Um fã escreveu: “A amizade entre Débora Falabella e Adriana Esteves é a melhor do mundo”. Outra admiradora da dupla expressou sua admiração, imaginando o quão incrível deve ser amiga íntima de Adriana Esteves e receber elogios dela.

Adriana e Débora se conheceram durante as gravações de Avenida Brasil e mantiveram essa amizade desde então. Sempre que aparecem juntas, são elogiadas pela relação duradoura e pelo comprometimento na novela, que foi um grande sucesso de audiência, recebeu uma indicação ao Emmy Internacional e foi transmitida em mais de 180 países.