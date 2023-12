Reprodução/Facebook Famosos lamentam morte de Carlos Lyra

Famosos lamentaram nesta manhã (16) a perda do cantor e compositor Carlos Lyra , aos 90 anos de idade. Segundo informações, ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro desde quinta-feira, após apresentar um quadro de febre. O estado de saúde teria piorado após uma infecção por bactéria. A morte foi confirmada pela esposa, Magda Botafogo.

Gilberto Gil

Gilberto Gil foi um dos colegas a prestar uma homenagem. Em publicação pelo Instagram, o cantor escreveu: "Triste com a notícia da partida de Carlos Lyra, que nos deixa aos seus 90 anos com um legado extraordinário. Um forte abraço em toda a família e amigos".

Ele publicou um vídeo em que interpreta a canção "Saudade fez um Samba", escrita por Lyra e Ronaldo Boscoli. A cena é recente e aconteceu na última quinta (14), em apresentação na Academia Brasileira de Letras (ABL).

Djavan

O cantor Djavan também usou a plataforma para homenagear o artista. "Um dos maiores nomes da Bossa Nova, Carlos Lyra nos deixou hoje. [...] Que esse grande mestre siga em paz! Um abraço carinhoso para seus familiares, amigos e fãs", disse ele ao publicar uma foto de Lyra em seu perfil.

Lucio Mauro Filho

Lucio Mauro Filho foi outro amigo e admirador a se sensibilizar com a partida do ícone da Bossa Nova: "Que privilégio ter vivido seu tempo e, acima de tudo, ter tido a honra de dividir o palco com ele, um dos maiores orgulhos que tenho em minha carreira".

Toquinho

O cantor Toquinho se despediu do amigo por meio de uma homenagem feita em seu perfil do Instagram. "Perdemos Carlos Lyra, o melhor melodista da música brasileira", lamentou ele. "Fica em paz, meu querido amigo Carlos Lyra".





Outros famosos

No post que comunica a morte do artista em seu perfil oficial, nomes da música e da arte no geral também deixaram mensagens de carinho pelos comentários.

"Muito obrigada por seu gigantesco legado de música e beleza. Descanse em paz, maestro", destacou o cantor Jair Oliveira, mais conhecido como Jairzinho. Já o cantor Otto agradeceu Lyra pelo legado. "Muito obrigado, e luz", declarou ele.

O diretor Charles Moeller foi outro a prestar solidariedade: "Meu amigo amado. Muito obrigado por tanto". O cantor Celso Fonseca, por sua vez, escreveu: "Muito triste…Que meu mestre siga na luz. Meus sentimentos e todo o meu carinho para a querida Magda e para toda a família".

No "É de Casa"

Durante o "É de Casa" (TV Globo) deste sábado, a apresentadora Maria Beltrão manifestou pesar pela morte do cantor e compositor e recordou um encontro que teve com ele.

"Me abala pessoalmente, porque eu tive a chance de conviver socialmente com Carlos Lyra. Tive com ele algumas vezes e com a mulher dele, a Magda, a quem eu deixo um beijo, meu carinho e meu amor. Quando eu conheci, eu falei: 'Carlinhos, eu cantava 'Lobo Bobo' com meu pai sempre, dei um abraço nele, e ele foi muito simpático, cantou. Inesquecível esse contato com ele. Eu deixo todo meu amor a família".

Homenagem aos 90 anos de Carlos Lyra

Na semana passada, o cantor e compositor havia recebido uma homenagem aos seus 90 anos de idade, por meio do lançamento do álbum "Afeto", do Sesc, em São Paulo. Carlos Lyra fez aniversário em maio.

Participaram da homenagem Gilberto Gil, Joyce Moreno, Mônica Salmaso e Wanda Sá, que cantaram os maiores sucessos de "Carlinhos", apelido carinhoso dado a Lyra.