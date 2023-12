Reprodução/GShow Fátima Bernardes nega ter saudade do Jornal Nacional: "Como espectadora, eu estou ótima"

Fátima Bernardes abriu o coração em um bate-papo com a cantora Ivete Sangalo e a plateia do "Assim Como a Gente", programa comandado por ela no GNT. Ao ser questionada se sentia saudade de apresentar o Jornal Nacional, a jornalista não hesitou em responder.



"Não sinto saudade porque eu assisto sempre. Como espectadora, eu estou ótima", declarou Fátima. Na sequência, ela contou que deixar a bancada do telejornal não foi uma decisão fácil de se tomar, mas que sentiu que era hora de seguir outros passos.

"Eu sou uma pessoa que pensa muito no que vou fazer, e quando tomei a decisão de sair do Jornal Nacional, que não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito difícil, porque é um lugar almejado, desejado, um posto pelo qual eu também lutei, não foi fácil não. Mas eu fiquei lá por 14 anos e eu pensei: 'Eu acho que esse ciclo está fechando aqui", explicou.

Relacionamento com Túlio Gadêlha e preconceito por diferença de idade



Durante o episódio, Fátima Bernardes ainda foi questionada por Ivete Sangalo sobre como lidou com a diferença de idade entre ela e o namorado, Túlio Gadêlha. Coincidentemente, as duas mantêm um relacionamento com um homem mais novo.

Ivete tem 51 anos, e o marido, Daniel Cady, 38, ou seja, são 13 anos de diferença. Já no caso de Fátima, são 25. Ela tem 61 anos, e Túlio, 36.

Sobre o assunto, a jornalista afirmou: "As pessoas em volta ficaram um pouco surpresas, eu mesma fiquei surpresa. Eu não imaginava que tão rapidamente, no primeiro dia que eu saísse com uma pessoa, todo mundo ficaria sabendo. A gente foi um pouco atravessado por isso, porque ele não sabia a minha idade e nem eu a dele, a gente sabia que tinha uma diferença muito grande".

"Eu confesso que eu tive um pouquinho de preconceito comigo mesma. E eu senti um pouco de medo, porque eu tinha uma vida pessoal tão organizada, que ninguém falava nada, porque não tinha o que falar. Eu falei: 'Meu Deus, agora isso vai virar assunto, é isso mesmo?'", completou ela. Apesar disso, Fátima disse ter recebido demonstrações de afeto e respeito por parte dos fãs.