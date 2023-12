Reprodução/Instagram O influenciador foi demitido após ser acusado de cometer um ato de racismo no programa Os Donos da Bola RS

Na tarde desta sexta-feira (15), a Band demitiu Farid Germano Filho, comentarista do Os Donos da Bola RS, acusado de racismo durante a exibição do programa na última quinta-feira (14). O jornalista fez a imitação de sons de macaco no chão, com referência ao goleiro Kidiaba, do Mazembe, clube da República Democrática do Congo.



A situação saiu do controle e a emissora optou por desligá-lo da empresa, principalmente após a repercussão do caso. Não somente a direção do programa, mas o público e torcedores do Inter se mostraram indignados com o crime.

À coluna, a Band confirmou que o jornalista não pertence mais ao seu time de comentaristas desde que o caso veio à tona.

Na edição desta sexta (15), o apresentador da atração, Filipe Gamba, se desculpou pelo acontecido: "A mensagem transmitida com esse gesto foi uma mensagem racista. Esta mensagem atinge uma causa, não colabora em absolutamente nada no combate ao racismo. E aqui não é um pedido de desculpas a quem se sentiu ofendido. É um pedido de desculpas porque a mensagem ofendeu e ofendeu muito".

"Um episódio assim fortalece o seguinte. Não basta a gente não ser racista. É preciso, além de ser antirracista, mostrar que somos antirracistas. Inúmeras pessoas foram ofendidas com aquilo que aconteceu ontem aqui. É dever de todos nós, jornalistas sendo esportivos ou não, entender que isso não colabora para uma sociedade melhor. Eu quero passar pra vocês a minha verdade, a minha interpretação", acrescentou.

Qual é a opinião de vocês sobre isso? pic.twitter.com/2hHcht5sbR — RENATO DE FREITAS 🇦🇹 (@renatojuu2) December 15, 2023

*Texto de Júlia Wasko

