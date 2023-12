Reprodução/Instagram - 16.12.2023 Kayky Brito e filho

Kayky Brito, que está em processo de recuperação após o acidente , postou no Instagram um instante de descontração com seu filho, Kael, neste sábado (16). Ambos desfrutaram de uma caminhada em uma ciclovia em Curitiba , cidade onde residem. Foi um momento de união e lazer para a família.

Tamara Dalcanale, esposa de Kayky, capturou em vídeo momentos preciosos entre pai e filho. O registro ocorre em meio a uma controvérsia envolvendo uma suposta disputa entre Tamara e Sthefany Brito, irmã de Kayky, que teria ocorrido durante a internação do ator.









Rumores de uma suposta crise familiar foram divulgados. Segundo as informações, um confronto entre Tamara e Sthefany Brito teria se agravado durante a internação de Kayky. Sthefany, com o apoio de sua mãe, teria tentado confrontar Tamara, mas foi impedida por Igor Raschkovscky, seu marido, e pelos seguranças do hospital.

Na última terça-feira (12), Tamara, esposa do ator, fez uma rara aparição nas redes sociais para expressar seus sentimentos sobre o desaparecimento desde o acidente de seu marido. Ela descreveu a situação como algo que “virou sua vida de cabeça para baixo”.

“Muitas coisas aconteceram, muitas coisas continuam acontecendo e eu precisava desse tempo para mim”, compartilhou ela. Além dos rumores de conflito, surgiu um boato de que o casamento deles teria terminado após a recuperação parcial de Kayky, algo que até agora não foi confirmado por nenhum dos dois.