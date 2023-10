Reprodução/Instagram Kayky





O ator Kayky Brito falou pela primeira vez, nesta terça-feira (10), após ser atropelado no Rio de Janeiro. Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O ator foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. No dia 29 de setembro, Kayky recebeu alta e iniciou a recuperação em casa



Leia também Kayky Brito foi afastado de mulher por Bruno de Luca antes do acidente





O ator começou o vídeo, publicado nas redes sociais, cantando a música "Explode coração". Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandaram mensagem. Obrigado de coração, leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado família, mãe, pai, irmã", disse Kayky Brito.

Entenda o caso Kayky Brito



Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Depois de 27 dias internado, ele recebeu alta na última sexta-feira (29).

Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento, quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito.