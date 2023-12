Reprodução Livian Aragão discursa sobre produtividade e web condena: 'Sem noção'

Filha de renato Aragão, o 'Didi', Livian Aragão ganhou a antipatia dos internautas após viralizar discursando sobre produtividade. A influenciadora foi chamada de "sem noção" após dar palestra como coach, dizendo que todos têm as mesmas 24 horas do dia para atingir os objetivos. Após repercussão negativa, a jovem apareceu nas redes para justificar a fala.

"Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O sol nasce pra todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?", disse durante a palestra.

A fala não foi bem aceita nas redes sociais e internautas apontaram que a filha do ator brasileiro renomado teve diversos privilégios durante a vida. "A mona nunca pegou um busão lotado em horário de pico e acha que sabe alguma coisa da vida", apontou uma internauta.

"O sol nasce pra todo mundo, mas nem todo mundo nasce em berço de ouro. Tendo acesso a todo tipo de suporte, empregados, educação. O nome disso é falta de noção de realidade", criticou outro.

Após a repercussão negativa, Livian Aragão foi ao Instagram para se justificar e explicar a linha de raciocínio dela.

"Tenho plena consciência dos meus privilégios. Eu nasci em uma família que pode me proporcionar bons estudos, oportunidades, amor familiar e tive acesso às informações para que eu pudesse me desenvolver", admitiu.

A herdeira de Renato Aragão aponta que teve a intenção de dizer que as horas do dia podem ser otimizadas.

"Meu intuito da palestra era (e foi) mostrar que todos nós temos as mesmas 24h no nosso dia, mas temos que aprender a administrar nosso tempo (produtividade), ir atrás dos nossos sonhos de maneira objetiva".