Reprodução Morre Carlos Lyra, cantor e compositor da Bossa Nova

Morreu na madrugada deste sábado (16) no Rio, o cantor, compositor e violinista Carlos Lyra, aos 90 anos de idade. Ícone da Bossa Nova, ele foi o autor das canções "Maria Ninguém" e "Lobo Bobo", famosas na voz de João Gilberto.



Lyra teria sido internado na quinta-feira em um hospital na Barra da Tijuca, com um quadro de febre. Segundo informações, uma infecção teria piorado o estado de saúde do cantor. A morte foi confirmada pela esposa, Magda Botafogo. Ainda não há informações sobre o velório.

Agora há pouco, a equipe do cantor e compositor lamentou a perda pelas redes sociais. "É com imensa tristeza que comunicamos a passagem do compositor Carlos Lyra, nesta madrugada, de forma inesperada. A todos, agradecemos o carinho", dizia a legenda da publicação.

Além da esposa, ele deixa uma filha, Kay Lyra, de 52 anos, fruto do antigo casamento com a atriz e ex-modelo norte-americana Kate Lyra.