Reprodução/Instagram Kayky Brito comenta boatos de briga entre a esposa e a família

Kayky Brito se pronunciou sobre os boatos de que a esposa, Tamara Dalcanale, teria brigado com a família durante a internação devido ao atropelamento dele. Após três meses do acidente, o ator negou o desentendimento entre eles.

Nos Stories do Instagram, o artista atualizou o seu estado de saúde, afirmando que está se recuperando das lesões.

Leia também Kayky Brito e esposa celebram aniversário de filho após suposta crise





"Queria compartilhar com vocês uma notícia que eu acabei de ler, falando sobre uma suporta briga entre a minha família e a minha esposa. Já te digo que é tudo mentira. Nos damos todos superbem. Cada um vive a sua vida", explicou ele na sequência.

Os rumores começaram quando o Correio Braziliense divulgou que Tamara e Sthefany Brito teriam discutido feio quando Kayky estava hospitalizado. A atriz teria partido para cima da cunhada com apoio da mãe, porém, acabou impedida pelo marido, Igor Raschkovscky, e seguranças do hospital.

Além disso, na última terça-feira (12), Tamara apareceu nas redes sociais para comentar o sumiço desde o acidente do marid o. "Muita coisa aconteceu, muita coisa segue acontecendo e eu precisei desse tempo para mim", disse ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: