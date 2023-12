Reprodução Instagram - 15.12.2023 Isabella Aglio, filha de Mingau, se emociona em show de homenagem ao pai

Isabella Aglio , filha de Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido popularmente como Mingau , chorou durante um show feito em homenagem ao pai dela na noite da última quinta-feira (14): “Juntos pelo Mingau”.



“Faz 104 dias do pior dia da minha vida, do dia que mudou completamente a minha vida. Mas um milagre aconteceu. E ele [Mingau] está aqui, vivo. Está evoluindo a cada dia e mostrando que ele quer viver e que é muito forte”, disse aos prantos.



Durante o show, Aglio exibiu um vídeo ao lado do pai, no Hospital, mostrando um beijo que recebeu dele no rosto , enquanto chorava com a demonstração de afeto. Ele está em processo de recuperação após ter sido baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, em setembro.



O evento “Juntos pelo Mingau” aconteceu no Teatro Bradesco, em São Paulo, e contou com a presença de diversos artistas. Roger Moreira, vocalista do Ultraje a Rigor e amigo de Mingau, foi um dos cantores que homenagearam o músico.

