Reprodução/SBT Os artistas se uniram para realizar um show beneficente e arrecadas fundos para auxiliar na recuperação do músico

No dia 14 de dezembro, o Teatro Bradesco será palco de um show em prol de Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau. O baixista do grupo Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça em setembro deste ano, em Paraty, no Rio de Janeiro, e encontra-se internado desde então. Sua filha Isabella Aglio Amaral, em parceria com a Opus, organizou o evento que une diversos artistas, músicas e homenagens para a arrecadação de fundos para o tratamento de recuperação do artista.



"O apoio e o carinho que estamos recebendo das pessoas têm sido fundamentais. Este show será uma celebração pela vida, pela união e, claro, pela música, e cada ingresso contribuirá significativamente para a recuperação do meu pai. Agradecemos a todos que estão com a gente nessa causa", comentou Isabella.

O momento será marcado pela presenta de diversos artistas, como Claudia Gomes (Banda Vega), Clemente (Inocentes/Plebe Rude), David Cardoso Jr, Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Edgard Scandurra (Ira), Ivan Sader, Kiko Zambianchi, Leo Jaime, Marcelo Nova e Drake, Maurício Gasperini, Nasi (Ira), Rodrigo Lima (Dead Fish), Roger Moreira (Ultraje a Rigor), Thunderbird e Tico Santa Cruz (Detonautas).

Murilo Couto e Juliana Oliveira, do programa The Noite, do SBT, serão os apresentadores do evento. Além disso, todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos será revertido para o tratamento de reabilitação do baixista.

No dia 2 de setembro, Mingau foi vítima de uma tentativa de homicídio. O baixista está há um mês internado na UTI do Hospital São Luiz da Rede D'Or, em São Paulo, e ainda não tem previsão de alta.

*Texto de Júlia Wasko

