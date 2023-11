Reprodução Família de Mingau abre vaquinha para arcar com custos médicos

A influenciadora Isabella Aglio foi aos Stories do Instagram nesta sexta-feira (10) para pedir uma contribuição aos fãs do pai Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor. A família abriu uma vaquinha para quitar as dívidas hospitalares. O músico foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro.

Na rede social, a filha do músico compartilhou a campanha de arrecadação em prol de Mingau.

"Fomos pegos de surpresa com uma conta bem alta que, infelizmente, não conseguimos pagar... pra isso, criamos uma vakinha pra arrecadarmos fundos para pagar as cirurgias e outras coisas que iremos precisar agora no processo de reabilitação (como cadeira de rodas). Peço que ajudem como puderem! Obrigada".

O perfil da campanha revelou que o estado de saúdo do músico vem progredindo após diversas intervenções cirúrgicas. "Depois de dois meses na UTI, está em condições de partir pra reabilitação. Ele evoluiu bastante nesse tempo, e tem muito mais que progredir, pra poder voltar a fazer o que mais gosta: tocar, tocar... e estar em contato com a natureza".

"Agora também é a hora de acertar as contas com a equipe de neurologistas que o acompanha desde a cirurgia. Como os familiares não conseguem arcar com todas as despesas não cobertas pelo plano de saúde, abrimos uma vakinha pra quem puder colaborar na construção de um final feliz pra essa história", diz o comunicado.



O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça no dia 2 dde setembro, em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico do Ultraje A Rigor e um amigo passavam em uma área de tráfico da cidade, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros.

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado pelos criminosos. Um suspeito foi preso, enquanto outros três foram identificados e estão sendo procurados. As autoridades ainda investigam o que motivou o crime.

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. De acordo com os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por isso, o músico foi submetido a procedimentos, como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio.