Mingau apresenta evolução no quadro e já tem possibilidade de alta

Mingau já apresenta uma possibilidade de alta hospitalar em breve. O baixista do Ultraje a Rigor está internado desde o dia 2 de setembro após ser baleado na cabeça.

De acordo com o boletim médico, o músico mostrou evolução progressiva no quadro neurológico. O artista está passando por um tratamento com antibióticos após o diagnóstico com uma infecção pulmonar, algo comum de acontecer em casos de internação prolongada.





"O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, da Rede D’Or. Após 75 dias da primeira cirurgia, apresenta evolução progressiva no quadro neurológico e segue recebendo suporte clínico e fisioterapêutico", afirmaram.

"Neste momento, está em tratamento com antibióticos para combater uma infecção pulmonar, comum em casos de internação prolongada. O quadro é considerado estável, e há possibilidade de alta nas próximas semanas", explicaram.

