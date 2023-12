Reprodução/Instagram Eliezer

O influenciador e ex-BBB Eliezer usou os stories do Instagram na última quarta-feira (13) para relembrar da trajetória dele no reality global e confessar que sente "vergonha" de algumas situações que vivenciou quando estava confinado, além de ter a preocupação de que a filha, Lua di Felice , assista esses "momentos vergonhosos" no futuro.





Ao ser indagado por um seguidor se tinha arrependimento do que fez durante o "Big Brother Brasil: 2022", ele pontuou que "não" se arrependia de nada. No entanto, citou momentos específicos, como "bebedeiras" e "edredons", que fazem com que ele sinta uma "leve vergonha".





"Fui eu mesmo o tempo todo lá dentro. Mas confesso que atualmente sinto uma leve vergonha das bebedeiras e dos edredons, porque fico imaginando minha filha assistindo isso no futuro. Só por esse motivo", explicou ele através dos stories do Instagram.





Durante a passagem no "BBB: 2022", Eli vivenciou um romance com Natália Deodato, uma das sisters que também participava desta temporada. Após o fim do reality, que coroou o ator Arthur Aguiar como campeão, eles não levaram a relação adiante. Hoje, Eliezer é casado com Viih Tube , que participou do "BBB: 21". Juntos, eles são pais de Lua di Felice, primeira filha deles.

