Divulgação Cezar Black, Rádames, Tonzão e WL estão na roça de A Fazenda 15

Na última quarta-feira (13), foi definida mais uma roça de "A Fazenda 15". Com a vitória de André Gonçalves na prova do fazendeiro, Cezar Black, Radamés, Tonzão e WL foram confirmado na berlinda, que eliminará duas pessoas. Segundo a enquete do iG Gente, o jogador de futebol e o ex-BBB têm mais chances de deixar o jogo.



De acordo com a parcial das 07h, WL aparece como o mais votado com 45,8% dos votos. Tal porcentagem é surpreendente visto que o peão não faz muitas jogadas no reality e não se destacou ao decorrer do jogo.



Em segundo lugar está Tonzão com 44,1% dos votos. Cezar Black fica em terceiro com 8,5% dos votos e Radamés em último com 1,7%. Vale ressaltar que os votos são para ficar.



Reprodução/ Twitter Enquete iG Gente das 07h define Radamés e Black como os eliminados da semana

O resultado oficial da roça será revelado nesta quinta-feira (14) no programa ao vivo exibido na Record.