Viih Tube no 'PodPah'

Ex-BBB, youtuber e atriz, Viih Tube surpreendeu os seguidores ao expor, através dos stories do Instagram, nesta sexta-feira (24), que já deixou de sentir vontade de ter relações sexuais após o nascimento de Lua di Felice , que tem 7 meses de vida.



Questionada por uma seguidora sobre como estava a libido após tornar-se mãe, a influenciadora explicou como foram os primeiros meses e quando, de fato, o desejo de se relacionar sexualmente com Eli retornou.



“Minha filha, virei um deserto nos primeiros meses. Libido zero, vontade zero. Fui começar a ter vontade, de verdade, de querer mesmo, muito, com uns 5 meses [após o nascimento] da Lua”, admitiu.



Mãe de primeira viagem, a ex-BBB afirma a vontade de experienciar a maternidade novamente. “Pretendemos ter mais 2 [filhos], gostamos de família grande”, declarou ela.



Ainda nesta sexta-feira (24), Viih Tube comunicou aos fãs que o pai dela, Fabiano Moraes , havia ido ao hospital resolver um problema que o acompanhava há mais de 20 anos.



“O dia já começou agitado com meu pai, que, depois de 25 anos, foi resolver um problema no joelho. Te amo, pai. Que bom que deu tudo certo”, agradeceu a influenciadora.

