Após anunciar que se mudaria para uma mansão junto com a esposa, Viih Tube, e a primogênita, Lua di Felice , Eliezer surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar nesta sexta-feira (8) os resultados prévios de uma área em construção na nova mansão da família.



Trata-se de uma piscina em um formato diferente. Isso porque, ao invés das tradicionais estruturas azuis em formatos geométricos, a piscina está sendo elaborada para se assemelhar a um lago natural .



Nos stories do Instagram, o ex-BBB gravou alguns construtores trabalhando na finalização da piscina e ainda brincou com as atuais ondas de calor e a oportunidade de se refrescar nas festas de final de ano.



“Pelo menos a piscina/lago está pronta. Como estamos no calor, dá para passar o Natal dentro dela”, escreveu ele, que recentemente passou por uma cirurgia de lipoaspiração e ginecomastia .



Nesta semana, Eliezer revelou que Viih Tube decidiu incluir uma banheira no quarto de Lua. A youtuber alegou que, mesmo que a pequena tenha apenas 8 meses de vida, poderá aproveitar futuramente quando crescer.

