Reprodução Instagram - 14.12.2023 Gkay, Deolane e Kéfera

Na última quinta-feira (13), a advogada Deolane Bezerra se envolveu na briga entre a youtuber Kéfera Buchmann e a humorista Gessica Kayane . As duas se desentenderam após Buchmann falar mal da “Farofa da Gkay” e dos convidados que participavam do evento .



Em entrevista ao videocast “Pod Delas”, comandado por Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, Bezerra não apenas saiu em defesa de Gkay, como também fez diversas críticas a quem não ia para a festa, porém falava da comemoração para se aparecer.



“Quem não foi [para a ‘Farofa’] fazia caixinha de perguntas para o povo perguntar o motivo de não ter ido. Aí depois vai meter o p*u? Ah, vai cagar”, disse ela, que não pôde comparecer ao aniversário por motivos de “agenda”.



Ao defender Gkay, Deolane também criticou aqueles que falavam mal do evento: “Aí fica o povo: ‘Não combina comigo’. Deu a vida inteira o periquito, o tabaco e agora quer ficar fazendo graça?”. Os comentários da advogada viralizaram na Web.



De acordo com internautas, Bezerra estaria se referindo a Kéfera. Isso porque a youtuber já participou do evento no ano passado, porém, neste ano, falou mal da festa, dos convidados e ainda disse não ser amiga da anfitriã, Gessica Kayane.

Assista o trecho:

🚨EITA! Deolane alfineta Kéfera após polêmica com a Farofa da Gkay: "Deu a vida inteira o periquito, o tabaco e agora quer ficar fazendo graça?" pic.twitter.com/2LD5ZUm3zR — Central Reality (@centralreality) December 14, 2023



“Ninguém é amigo de ninguém [lá]. É um fingimento do c*cete. É tudo pelo engajamento, é tudo por like […] Hoje em dia eu assisto aquilo e me dá uma vergonha”, disse Kéfera à época.

Relembre:

🚨EITA! Kéfera detona a 'Farofa da Gkay': "Hoje em dia eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Precisava? Que mico, sabe?" pic.twitter.com/ISZ96IIGFT — Central Reality (@centralreality) December 4, 2023





🚨VEJA: Kéfera disse que nunca foi amiga de Gkay, e que já aconteceram coisas entre elas:



"Tentei amigar de verdade com ela, mas a postura que ela tinha com as pessoas era outra." pic.twitter.com/Ohrt5Fjnvh — Central Reality (@centralreality) December 4, 2023





