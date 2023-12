Coroa

Em 2021, Viih Tube fez história ao ir para a Farofa solteira e ficar com 46 pessoas. No mesmo ano, ela teve um caso de Farofa com o influenciador Lipe Ribeiro, que gerou diversas repercussões. Com isso, a influenciadora iniciou a tradição de passar a 'coroa' para aquela pessoa que mais beijasse no evento. Em 2022, Karoline Lima, recém-separada de Éder Militão, foi quem levou a homenagem.