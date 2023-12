Reprodução/Instagram Kéfera critica Farofa da Gkay após presença: 'Me dá uma vergonha'

Kéfera deu o que falar nas redes sociais ao afirmar que não marcará presença na Farofa da Gkay neste ano, diferente da edição do ano passado. A influenciadora contou que a festa de Gkay não é o que parece ser.

Nos Stories do Instagram, a youtuber conversou com os seguidores ao comentar sobre o evento.





"Não vou. Fui convidada? Fui. Quis ir? Não quis. E outra, o [meu] canal voltou com tudo, tem vídeo novo toda semana, estou me dedicando muito para produzir", começou ela.

Ao ser questionada por um seguidor sobre os vídeos que poderia preparar sobre a Farofa, Kéfera explicou. "Ao longo da vida, vamos mudando nossas prioridades e vendo de fato onde a gente quer estar e onde não tem necessidade [...] O meu foco agora é trabalhar e malhar. E eu estou super bem, estou na minha melhor fase. A fase que estou mais feliz é agora, até porque minha prioridade é malhar de domingo a domingo, meu lifestyle agora é esse".

A influenciadora afirmou que adotou novos hábitos desde o ano anterior. "Não consumo mais bebida alcoólica, não sinto mais vontade, não sinto mais necessidade. Essa coisa de ir para festa de pegar gente, de beijar na boca, não sinto mais essa necessidade. Já tive minha fase de ir lá e fazer essas bagunças? Já, mas agora eu sou uma adulta de 30 anos, não tenho mais paciência para essas coisas. Passou essa fase. Não me agrega mais. Vou ficar lá fazendo stories fingindo que sou amiga da galera? Não sou".

🚨EITA! Kéfera detona a 'Farofa da Gkay': "Hoje em dia eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Precisava? Que mico, sabe?" pic.twitter.com/ISZ96IIGFT — Central Reality (@centralreality) December 4, 2023





A youtuber contou que as lives que fez em 2023 são lembradas até hoje. "Hoje em dia eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Fico assim: ‘Precisava?’. Não sei, eu olho e me dá muita vergonha. Falo: ‘Gente, que mico’. Era tanto uma necessidade de aparecer, que eu me questionei [sobre fazer isso]".

"Ninguém é amigo de ninguém [lá]. É um fingimento do c*cete. É tudo pelo engajamento, é tudo por like", disparou ela.

🚨VEJA: Kéfera disse que nunca foi amiga de Gkay, e que já aconteceram coisas entre elas:



"Tentei amigar de verdade com ela, mas a postura que ela tinha com as pessoas era outra." pic.twitter.com/Ohrt5Fjnvh — Central Reality (@centralreality) December 4, 2023





Kéfera aumenta rumores de presença no Camarote do BBB 24

Enquanto comentava sobre a Farofa da Gkay, Kéfera declarou que está deixando vídeos para o seu canal no Youtube prontos, já que vai precisar de um tempo nos próximos meses.

"Tinha muitos vídeos para gravar pra vocês, para já deixar pronto, para ficar tranquila nos próximos meses porque eu vou precisar", disse ela.

O nome da influenciadora está sendo especulado desde as primeiras informações da nova edição do reality da Globo. O BBB 24 tem estreia prevista para o dia 8 de janeiro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

🚨VEM AÍ BBB! Kefera diz que não vai para a ‘Farofa da Gkay’, pois precisa gravar conteúdos para os próximos meses:



“Tinha muitos vídeos pra gravar para vocês, pra já deixar pronto, para eu ficar tranquila nos próximos meses que eu vou precisar, enfim.” pic.twitter.com/InXXx00r6H — Central Reality (@centralreality) December 4, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: