Após ter recusado o convite da influenciadora Gkay para o evento de aniversário dela e ter criticado as festas nas redes sociais , na última segunda (4), a youtuber Kefera foi repreendida por amigos próximos da anfitriã, como Lucas Rangel e Mirela Janis.



O também youtuber e influenciador Rangel fez uma sequência de posts no X, antigo Twitter. Sem citar nomes, ele criticou a postura de pessoas que esperam a festa começar para falar que recusaram o convite. Segundo ele, isso é feito para “sair em página de fofoca”.



“Simplesmente racho de quem espera a farofa chegar para poder falar que não vem, que não gosta, que é evoluído. Tudo para sair em página de fofoca”, iniciou ele. Lucas Rangel, que parou de seguir Kéfera, ainda declarou: “Se acha tão uó, porque perde tempo falando? Seres de luz que esquecem o que aprontaram por aí. Aí se eu falasse”.

eu simplesmente racho de quem espera a farofa chegar pra poder falar que não vem, que não gosta, que é ser evoluido… tudo pra ver se sai em página de fofoca



se acha tão uó, pq perde tempo falando né?



seres de luz que esquecem oq já aprontaram por aí… ai se eu falasse — rangel (@LucasRanngel) December 4, 2023







A ex-De Férias com o Ex Mirela Janis concordou com o posicionamento de Rangel e afirmou que Kéfera poderia somente ter dito que não iria, mas que quis “surfar no hype” e sair em “páginas de fofoca”. “E pelo visto a necessidade de aparecer continua”, alfinetou.



Em meio à polêmica, Kéfera deixou de seguir Rangel, que retribuiu o unfollow. Gkay também deixou de ser seguida pela yotuber. Através dos stories do Instagram, Buchmann comentou a situação: “Deixa o pessoal brigar e falar, eu, hein, gente. Tenho 30 anos, sou uma mulher adulta, vou ficar de picuinha? Que preguiça”.





