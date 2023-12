Reprodução Quem é Jullie Dutra, vencedora do R$ 1 milhão do 'Domingão com Huck'?

A jornalista Jullie Dutra foi a primeira participante da história do quadro 'Quem Quer Ser um Milionário' a ganhar o prêmio máximo de R$ 1 milhão. A dinâmica existe desde 2017, originada no "Caldeirão do Huck" e transferida para o "Domingão com Huck".



A participante se consagrou a campeã do quadro após acertar 16 perguntas corretamente. A última, que lhe concedeu o prêmio milionário, questionou o número da camisa de Pelé na Copa do Mundo de 1958. A resposta era 10.

Quem é Jullie Dutra?

Natural de Limoeiro, interior de Pernambuco, e criada no município de João Alfredo, Jullie Dutra se formou em jornalismo pela Uninassau em 2011. Anteriormente, ela se formou em medicina, passando pela Bolívia e por Cuba.

Atualmente com 28 anos, ela tem uma empresa de marketing digital e quer investir no ramo. Estudiosa, ela fez pós-graduação em direitos humanos, escreveu o livro "Caro Haiti" e se dedica para iniciar a carreira diplomática.

No jornalismo, Jullie coleciona passagem pela Folha de Pernambuco e pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Além disso, fez assessoria de imprensa do Partido Progressista-PE.

A história de vida da participante comoveu os telespectadores do "Domingão". Durante os programas exibidos, ela contou que o pai foi assassinado quando ela tinha apenas 5 anos. Aos 27, ela perdeu a mãe em decorrência de um AVC.

Para completar, Jullie vive a maternidade solo. Mãe de uma menina do espectro autista, ela foi abandonada pelo companheiro e pai da criança quando soube da gravidez.

"Eu não tenho uma rede de apoio, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos", declarou no "Domingão".

