Reproduçao TV Globo Clara Moneke como Kate em 'Vai na Fé' e Amaury Lorenzo como Ramiro em 'Terra e Paixão'

Clara Moneke usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para defender o ator Amaury Lorenzo, que está sofrendo ataques e ameaças virtuais após ter conquistado o prêmio de "Revelação do Ano". A premiação será exibida no próximo domingo (17), na atração televisiva “Domingão com Huck”, da Rede Globo.



Sucesso em “Vai na Fé” como Kate, Moneke concorria na categoria Revelação do Ano junto aos atores Amaury Lorenzo e Diego Martin, que interpretam Ramiro e Kevinho em “Terra e Paixão” , atual folhetim das nove, escrito por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes.



A atriz era uma das favoritas ao prêmio e acabou sendo vencida por Lorenzo . Contudo, o intérprete começou a ser atacado nas redes sociais e se pronunciou através do Instagram, plataforma na qual desativou a conta após vários ataques.



“Amigos e amigas, não precisa disso. Estou recebendo ameaças, uma de morte. Ameaças essas de fãs de outra artista. Triste, bem triste. Que Deus possa iluminar vocês”, escreveu o artista antes de desativar a rede social.



Clara Moneke usou o X, antigo Twitter, para pedir que não ameaçassem e nem atacassem o colega de profissão, destacando que, assim como ela, ele também merece ser premiado pelo trabalho artístico que fez neste ano. “Acordei agora com uma enxurrada de mensagens que me apavoram”, disse, “as pessoas que estão o ameaçando não são meus fãs, são criminosos. Peço que cessem agora essa onda de ódio”.



“Fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro, como eu, que lutou para estar onde está”, enfatizou ela, que ainda acrescentou: “a verdade é que uma boa parte da sociedade não consegue aceitar a vitória de uma pessoa como o Amaury, com os traços, a história, a identidade dele. Quem odeia o corpo dele, também odeia o meu”.

Confira o pronunciamento da atriz na íntegra:

e o pior é que não é sobre mim, ou amaury, ou premiação nenhuma. a verdade é que uma parte pobre da sociedade não consegue aceitar a vitória de uma pessoa como o amaury com os traços, a história, a identidade dele. quem odeia o corpo dele também odeia o meu… — claramoneke (@claramoneke) December 12, 2023





Acordei agora com um enxurrada de mensagens que me apavoraram. PAREM de ameaçar o Amaury Lorenzo! Ele MERECEU esse prêmio tanto quanto eu merecia. Eu fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro assim como eu, que lutou pra estar onde está assim como eu + — claramoneke (@claramoneke) December 12, 2023





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: