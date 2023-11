Reprodução/Instagram/Nico Atitude de Deborah Secco com marido de Simone Mendes divide opinões na web

Deborah Secco virou assunto nas redes sociais ao aparecer no Prêmio Multishow 2023 usando um look com toalhas , tanto na cabeça quanto no corpo. Além disso, a atriz dividiu opiniões ao aparecer durante uma conversa com o marido de Simone Mendes nos bastidores.

Enquanto a cantora dava uma entrevista, era possível ver a dupla conversando logo atrás. Porém, uma foto onde Deborah aparece com a mão no braço do empresário viralizou e virou discussão.





Tudo começou quando uma internauta publicou a imagem com a seguinte legenda: "Eu sou tóxica ao ponto de: pode falar com meu homem, mas não encosta, por favor. Agradecida". Daí em diante os usuários do X, antigo Twitter, opinaram.

"Cariocas falam colocando a mão mesmo", afirmou uma; "Deborah é perigosa mesmo kk Ainda mais de toalha, né? Complicado", brincou outro; "Vá fazer terapia que isso, além de ser toxicidade, é insegurança também", disse mais um; "Daqui a pouco ela convida o casal em rede nacional para o balacobaco", declarou outro; "O corpo fala e claramente ele tá desconfortável com a abordagem dela, os braços totalmente cruzados", observou mais uma.

