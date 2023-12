Reprodução/Globo - 12.12.2023 No 'Encontro', Preta Gil falou da amizade com Gominho durante tratamento contra câncer





Preta Gil e Gominho emocionaram a web após um forte relato sobre a amizade no "Encontro com Patrícia Poeta", nesta terça-feira (12). A cantora terminou o tratamento contra o câncer no intestino e relembrou o apoio do amigo no processo, afirmando que foi "abandonada" pelo ex-marido após descobrir a doença .





Gominho largou o emprego após o diagnóstico da artista e a apoiou durante a luta contra o câncer. "O que Gomes fez, ele diz que é natural, que não poderia ser diferente. Mas é muito difícil uma pessoa abdicar da vida para cuidar de um amigo. Estava muito abandonada mesmo, sofrendo muito e não estava enxergando. Ele me deu banho, penteou meu cabelo", afirmou Preta, entre lágrimas.

Preta Gil emocionada com as lindas palavras do Gominho, seu amigo, que pediu demissão da rádio em Salvador pra cuidar dela 😭 #Encontro pic.twitter.com/xmmpddCYXv — Brenno Moura (@brenno__moura) December 12, 2023





Os espectadores se impactaram com as declarações dos dois e exaltaram a amizade no X, antigo Twitter. "O que o Gominho fez pela Preta Gil é uma das maiores provas de amor que eu já vi na minha vida. Como é importante ter pessoas que nos amam de verdade", avaliou um internauta.

"A amizade entre Preta Gil e Gominho é um exemplo inspirador de apoio incondicional. Gominho demonstrou verdadeira dedicação ao largar tudo para acompanhar o tratamento oncológico de sua amiga, compartilhando juntos não apenas os desafios, mas também os momentos de superação", comentou outro.

Veja abaixo mais reações:

Chorando junto vendo Gominho e Preta no encontro pic.twitter.com/wqohuLDg50 — 〽️ (@mailsinho27) December 12, 2023









Choro toda vez ouvindo o Gominho falar da Preta, não só sobre o episódio dele ter largado tudo pra ficar com ela, mas pelo todo. A amizade deles no contexto geral, é linda demais! Conhecemos muita gente durante a vida, mas a gente sabe que são poucos que vão estar ali por você. — BRUNO MARCHON (@brunomarchon) December 12, 2023





Que ser humano incrível esse Gominho 🤍

O mundo precisa de mais pessoas como ele.

O mundo tá carente de Amor.

A Preta é abençoada por ter ele ao seu lado #encontro @PretaGil @Gominho — Bianca Mello (@bmello685) December 12, 2023





Emocionada com preta Gil e Gominho no encontro 🥹🥹 — Muneka (@venusdemimo21) December 12, 2023





