Reprodução Instagram - 7.12.2023 Giovana Cordeiro e Marina Ruy Barbosa como Luna e Preciosa em 'Fuzuê'

Convidada da atração noturna “De Frente com o Bial”, da última quarta-feira (6), Marina Ruy Barbosa , atriz e influenciadora, contou que ela e a intérprete Giovana Cordeiro firmaram um “pacto” para trabalharem juntas.



“Falei para ela: ‘Gi, vão fazer de tudo para comparar a gente, criar rivalidade, porque tem a mocinha e a vilã, e a gente não pode deixar. Precisamos fazer um pacto de mulheres unidas, que não vão se deixar levar pelo sistema. E a gente fez esse pacto e é maravilho”, explicou.



As duas integram o elenco principal de “Fuzuê” , novela das sete que marca a estreia do autor Gustavo Reiz na Rede Globo. Na trama, Barbosa assume a vilã Preciosa Montebello, enquanto Cordeiro defende a mocinha Luna.



Além disso, Marina Ruy Barbosa celebrou o reencontro com atores que ela já havia trabalhado em outras obras. A atriz repete par romântico com Felipe Simas após “Totalmente Demais” e contracena novamente com Lília Cabral, assim como já havia feito em “O Sétimo Guardião”.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: