Reprodução Enquete 'A Fazenda 15': vote em Cezar Black, Nadja Pessoa ou Yuri

Na última quarta-feira (6), foi definida mais uma roça de "A Fazenda 15". Jaquelline ganhou a prova do fazendeiro e fez com que Nadja e Cezar Black fossem para berlinda junto com Yuri Meirelles. Segundo a enquete do iG Gente, a ex-Power Couple tem chances de deixar o reality nesta quinta-feira (7).



A parcial das 07h aponta que Yuri lidera os votos com 50,4%, o que é surpreendente já que ele não se movimenta muito na casa. Black também surpreendeu, já que está sendo criticado pelo público, ao ser o segundo segundo mais votado com 3,4%. Já Nadja tem apenas 18,2 % dos votos e pode sair.



Reprodução/ Twitter 'A Fazenda 15': torcida de peão surpreende e pode eliminar Nadja

No entanto, vale lembrar que a roça desta semana é dupla. Ou seja, dois peões devem sair.