Reprodução Ex-apresentadora do SBT relembra pedido polêmico de Silvio Santos

A ex-apresentadora do "Fantasia", programa do SBT da década de 1990, Amanda Françozo relembrou os dias de emissora e revelou uma ordem polêmica do patrão Silvio Santos. Em entrevista recente, a jornalista confessou ter sido pressionada devido o peso dela e a aparência do cabelo.



Em participação no Programa de Todos os Programas, de Flávio Ricco e Gabi França, Amanda Françoso relembrou ter sido alvo de críticas do dono do SBT.

"Ele mandou dois bilhetes. O primeiro dizia: ‘Amanda está perfeita, mas o cabelo não está bom. Favor ir ao Jassa [cabeleireiro]’", revelou.

O segundo recado foi ainda mais problemático, o veterano teria criticado o peso da apresentadora.

"No outro bilhete: ‘A apresentadora está com braço de italiana, favor emagrecer’, e mandou o carro do SBT me levar para o spa no Guarujá. Fiquei uma semana lá. Voltei quatro ou cinco quilos mais magra, e está tudo ótimo", relembrou.